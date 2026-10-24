MasterChef Türkiye'nin 24 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanması beklenen yeni bölümüyle ilgili sosyal medyada dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Yarışmanın yeni bölümü yerine eski yayınlardan hazırlanan bir kolajın ekrana geleceği öne sürülürken, çekimlerin durduğu iddiası da merak konusu oldu.

MASTERCHEF STÜDYOSUNU SEL Mİ BASTI?

Sosyal medyada yer alan iddialara göre İstanbul'da son günlerde etkili olan şiddetli yağış ve sel, MasterChef Türkiye çekimlerinin yapıldığı stüdyoyu da etkiledi. Stüdyoyu su bastığı ve yaşanan durum nedeniyle çekimlere geçici olarak ara verildiği ileri sürüldü.

YENİ BÖLÜMÜN YAYINLANMAMA NEDENİ NE?

İddialarda, stüdyoda yaşandığı öne sürülen aksaklıklar nedeniyle çekimlerin planlanan takvime uygun ilerleyemediği belirtildi. Yayına hazır yeterli sayıda bölüm bulunmadığı için yeni bölümün yetiştirilemediği de öne sürüldü. Bu nedenle 24 Ekim Cumartesi akşamı yeni bölüm yerine önceki bölümlerden seçilen görüntülerin yayınlanacağı iddia edildi.

TV8'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

MasterChef Türkiye çekimlerinin durduğu, stüdyoyu su bastığı ve yeni bölümün yayınlanmayacağı yönündeki iddialarla ilgili henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.

Öte yandan TV8'in yayın akışında MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü yer alıyor. Bu nedenle yarışmanın yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin belirsizlik sürüyor.