TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye ile geniş kitleler tarafından tanınan Güzide Mertcan, uzun süren sessizliğinin ardından yeni projesini duyurdu. Yarışmada elde ettiği başarı ve milyonluk villasıyla bir dönem magazin gündeminde sıkça yer alan Mertcan, bu kez edebiyat dünyasına adım atmasıyla gündeme geldi.

'BU AKŞAM BOMBAYI PATLATIYORUM' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda heyecanını gizleyemeyen Mertcan, "Çok yoğun stres içindeyiz. Bu akşam bombayı patlatıyorum. Bekleyin." ifadelerini kullanmıştı. Merak uyandıran paylaşımın ardından Mertcan'ın yeni projesinin ayrıntıları da ortaya çıktı.

ROMANININ HİKÂYESİ FRANSA'YA UZANIYOR

Güzide Mertcan, 'Bal Kabaklı Cheesecake' adını verdiği aşk ve dram türündeki romanını okuyucuyla buluşturmaya hazırlanıyor. Hikâyesi Fransa'ya kadar uzanan eser, Mertcan'ın mutfak ve televizyon dünyasının ardından edebiyata attığı ilk adım olacak.

PEK ÇOK FARKLI ALANDA YER ALDI

1988 yılında İzmir'de dünyaya gelen Güzide Mertcan, Celal Bayar Üniversitesi Peyzaj Bölümünden mezun oldu. Kariyerine moda ve tekstil sektöründe başlayan Mertcan, 2019 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasında üçüncülük elde ederek tanındı.

2023 yılında MasterChef All Star kadrosunda da yer alan Mertcan, mutfağa olan ilgisini sosyal medya paylaşımlarıyla sürdürdü. Restoran işletmeciliğine de devam eden Mertcan, şimdi ise üretkenliğini edebiyat alanına taşıyarak kariyerine yeni bir uğraş ekledi.



Güzide Mertcan, 2019 yılında yayınlanan MasterChef Türkiye sezonunu 3. olarak tamamladı.2019 sezonunda finale Cemre ve Alican kalmıştı. 2019 MasterChef Türkiye şampiyonu Cemre Uyanık olmuştu.