Sağlıklı 22 yaşındaki bir genç, giderek popülerleşen kratom çayını içtikten sonra 2 kez kalp durması yaşadı. Yeniden hayata döndürülen gençte kalp atış hızı daha sonra ciddi şekilde yavaşlayarak dakikada yalnızca 25 ila 30 atıma düştü. Bunun üzerine kendisine kalp pili takılması gerekti. Genç ayrıca geçici ve hafif nörolojik sorunlar yaşadı. 2 hafta süren hastane tedavisinin ardından herhangi bir kalıcı sağlık sorunu olmadan taburcu edildi.

Güneydoğu Asya'ya özgü bir bitki olan kratomun yaprakları çoğunlukla toz veya çay şeklinde tüketiliyor. İnternette ve bazı özel mağazalarda kratom, ağrı, kaygı ve çeşitli diğer şikâyetlere yardımcı olabilecek doğal bir ürün olarak pazarlanıyor.

Bitkinin güvenliği konusunda ciddi soru işaretleri bulunuyor. Alman Federal İlaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsü (BfArM), geçen yıl yaptığı uyarıda kratomun güvenliği ve etkinliğinin henüz yeterince araştırılmadığına dikkat çekti. Alman tüketici örgütü Verbraucherzentrale de kratom kullanımının bağımlılık ve ciddi yan etki riski taşıyabileceği konusunda uyarıyor.

Innsbruck'taki doktorlar ise ABD'de bildirilen kratom zehirlenmesi vakalarının son yıllarda önemli ölçüde arttığına dikkat çekiyor. ABD Ulusal Zehir Veri Sistemi'ne göre kratomla ilişkili bildirilen vaka sayısı, 2015'ten 2025'e kadar yıllık 3.434 vakaya yükseldi.

Doktorlar, kratomun aktif bileşenlerinden mitragyninin standart toksikoloji testlerinde rutin olarak taranmaması nedeniyle ciddi reaksiyonların gerçek sayısının bildirilen vakalardan daha yüksek olabileceğini belirtiyor.

Doktorların değerlendirmesine göre, herhangi bir bilinen sağlık sorunu bulunmayan bu gençte meydana gelen kalp durmasının en olası nedeni mitraginin zehirlenmesi oldu.