Henüz 2 yaşında olan Juwan, bir yakını tarafından öpüldükten sonra herpes simpleks virüsü kaptı ve sol gözünü kaybetti. Virüs, gözünde kabarcık oluşmasına ve ardından korneasında 4 mm'lik bir delik açılmasına yol açtı. Bu yara enfeksiyonlara neden oldu ve doktorların tüm çabalarına rağmen göz tamamen işlevini yitirdi. Gözünü korumak için kapakları dikildi.

Ailesi, Juwan'ın görme yetisini geri kazanması için sinir nakli ve ardından kornea nakli planlıyor. Ancak, görme yetisinin tamamen geri gelip gelmeyeceği belirsiz. Juwan’ın annesi, bebeklerin öpülmesinin ciddi sağlık riskleri taşıdığını söyledi.

Aile, Juwan’ın tedavi masrafları için bağış toplarken, diğer ebeveynleri de bu konuda bilinçlendirmek için uyarıda bulundu. Aile, "Bebeğinizi kimsenin öpmesine izin vermeyin. Küçük bir virüs, büyük travmalara yol açabilir." diyerek ebeveyn uyardı.

HERPES VİRÜSÜ NEDİR?

Herpes virüsü yetişkinler için basit bir uçuk olabilirken, bebeklerde organ yetmezliği, nöbetler ve hatta ölüme neden olabilir. Ebeveynler, özellikle bağışıklık sistemi gelişmemiş yeni doğanları korumak için hijyen kurallarına dikkat etmeli ve enfekte bireylerin bebekleri öpmesini önlemelidir.