Son yıllarda mantardan dolayı yaşanan zehirlenmelerde artış yaşandı. Uzmanlar ise doğada mantar toplamanın keyifli olduğunu fakat hiçbir şeyin sağlıktan önemli olmadığını ifade etti.

Bahar ve yaz aylarında yaşanan yağış sonrasında mantardan zehirlenme vakaları artmaya başladı. Uzmanlar her görülen mantarın masum olmadığını bundan dolayı dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

'ÖLÜM MELEĞİ' DİYORLAR

Kars Harakani Devlet Hastanesi Dahiliye uzmanı Dr. Dilan Delibalta, ölüm meleği dediği 'amanita phalloides' mantarının kesinle yenmemesi gerektiğini belirtti.

Bazı sade mantarların zehirli olduğunu ifade eden Delibalta, mantar türlerinin birbirinden ayrıt edilmesi gerektiğini söyledi. Kars'ta da doğadan toplanan mantar tüketiminin yaygın olduğunu dile getiren Delibalta, "Doğada yetişen mantarların bazıları zehirli olabilir ve zehirli mantarları yenilebilir olanlardan ayırmak bazen mümkün değildir. Kars'ta sık görülen bazı zehirli mantar türleri arasında 'Amanita phalloides' (ölüm meleği) en tehlikelilerindendir. Halk arasında 'kırmızı benekli' ya da 'parlak şapkalı' mantarlar tehlikeli olarak bilinse de bazı zehirli mantarlar sade ve masum görünümlü olabilir. Bu nedenle doğadan toplanan mantarların tüketilmesini kesinlikle önermiyoruz." dedi.

BELİRTİLERİNE DİKKAT

Mantar zehirlenmelerinin belirtilerine de değinen Delibalta, bunlar arasında bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı yer alıyor. Ciddi vakalarda ise karaciğer ve böbrek yetmezliği görülebiliyor.