Kalp sağlığını tehdit eden besinler arasında dondurma da yer alıyor. Diyetisyenler, yüksek miktarda şeker, doymuş yağ ve kalori içeren dondurmanın aşırı tüketilmesinin kalp hastalıkları riskini artırabileceği konusunda uyardı. Uzmanlar, özellikle porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kalp krizi ve felç gibi ciddi sağlık sorunları çoğu zaman aniden ortaya çıkmış gibi görünse de kalp hastalıkları yıllar boyunca belirgin bir belirti göstermeden ilerleyebiliyor. Uzmanlara göre bu süreçte beslenme alışkanlıkları önemli rol oynuyor.

Kalp hastalıkları açısından risk oluşturan beslenme alışkanlıkları arasında fazla şeker, sodyum ve doymuş yağ tüketimi öne çıkıyor. Diyetisyenler, bu kapsamda özellikle dondurmanın içeriğine dikkat çekti.

DONDURMANIN ÜÇ ÖNEMLİ RİSKİ VAR

Diyetisyenlere göre dondurma, yüksek şeker içeriği nedeniyle kan şekeri ve genel metabolik sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Yarım fincan çikolatalı dondurmada 20 gramdan fazla şeker bulunabiliyor.

Bir diğer risk ise doymuş yağ içeriği. Dondurmanın yapımında kullanılan krema, yüksek miktarda doymuş yağ barındırıyor. Bu yağların aşırı tüketilmesi kalp sağlığı açısından risk oluşturabiliyor.

Dondurmanın yüksek kalorili olması da dikkat edilmesi gereken bir başka nokta. Özellikle porsiyon miktarının kontrol edilmemesi, günlük kalori alımını önemli ölçüde artırabiliyor. Uzmanlar, aşırı kalori tüketiminin obeziteye, obezitenin ise kronik iltihaplanma yoluyla kalp hastalıkları riskinin yükselmesine neden olabileceğini belirtti.

TAMAMEN VAZGEÇMEK GEREKMİYOR

Diyetisyenler, kalp sağlığını korumak için dondurmanın tamamen bırakılmasını önermiyor. Bunun yerine tüketim miktarının sınırlandırılması ve daha bilinçli tercihler yapılması gerektiğini vurguladı.

Uzmanların önerileri arasında büyük paketler yerine küçük porsiyonları tercih etmek, tüketim sıklığını kontrol altında tutmak ve daha az şeker ile yağ içeren çeşitlere yönelmek bulunuyor. Dondurmanın dengeli beslenme düzeninde ölçülü miktarda tüketilebileceği ifade edildi.