Sarıyer'de polis ekipleri tarafından durdurulan Masumiyet Müzesi dizisinde Füsun karakterini canlandıran ve "Kardeşlerim" dizisinde oyanayan Eylül Lize Kandemir'in, yapılan alkolmetre ölçümünde 1,10 promil alkollü olduğu tespit edildi. İşlemler için polis merkezine götürülen ünlü oyuncuya idari para cezası kesilirken ehliyetine de el konuldu. POLİS ÇEVİRMESİNDE ALKOLLÜ ÇIKTI Sarıyer ilçesinde rutin denetim gerçekleştiren trafik polisi ekipleri, oyuncu Eylül Lize Kandemir’in kullandığı aracı durdurdu. Ekipler tarafından sürücüye uygulanan alkolmetre testinde, yasal sınırın üzerinde olan 1,10 promil alkol oranı kayıtlara geçti. OYUNCU HAKKINDA HANGİ İŞLEMLER YAPILDI? Test sonucunun ardından gerekli adli ve idari prosedürlerin yürütülmesi amacıyla polis merkezine sevk edilen Kandemir’e Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine el konulan oyuncu, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından karakoldan ayrıldı.

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