Parlak yeşil rengi ve son yıllarda artan popülerliğiyle dikkat çeken matcha, özellikle kahveye alternatif arayanların favorileri arasına girdi. Kafelerde latte ve soğuk içecek olarak sunulan matcha, marketlerde de toz ve çay formunda tüketicilerle buluşuyor. Ancak bu kez popüler içecekle ilgili Almanya'dan dikkat çeken bir geri çağırma kararı geldi.

ORGANİK MATCHADA PESTİSİT TESPİT EDİLDİ

Almanya'nın resmi gıda uyarı sistemi Lebensmittelwarnung'da 7 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan duyuruya göre, TryMoin GmbH tarafından satışa sunulan Try Moin Bio Matcha Pure adlı organik matcha ürününün belirli bir partisinde tebuconazole tespit edildi.

Tarımda mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir fungisit olan tebuconazole, Avrupa Birliği mevzuatında üreme açısından toksik kategori 2 kapsamında sınıflandırılıyor. Alman makamları, tespit edilen ürünün insan sağlığı açısından risk oluşturabileceğini belirterek geri çağırma kararı aldı.

HANGİ ÜRÜN GERİ ÇAĞRILDI?

Geri çağırma tüm matcha ürünlerini değil, yalnızca belirli bir partiyi kapsıyor. Söz konusu ürünün 30 gramlık Try Moin Bio Matcha Pure olduğu, parti numarasının ise M-P-002 olduğu bildirildi. Ürünün tavsiye edilen tüketim tarihi 23 Şubat 2028, EAN kodu ise 4262397271654 olarak açıklandı.

Ürün, Almanya'da Rossmann ve Globus mağazalarında satışa sunuldu. Dağıtımın çeşitli eyaletlerde gerçekleştirildiği belirtildi.

Yetkililer, belirtilen partiye ait ürünü satın alan tüketicilere ürünü tüketmemeleri ve satın aldıkları mağazaya iade etmeleri çağrısında bulundu.

KALINTI MİKTARI AÇIKLANMADI

Geri çağırma duyurusunda üründe tespit edilen tebuconazole miktarı veya yasal kalıntı limitinin ne kadar aşıldığı açıklanmadı.

Uzmanlara göre bir üründe bu maddenin bulunması, ürünü tüketen herkesin kesin olarak sağlık sorunu yaşayacağı anlamına gelmiyor. Risk değerlendirmesinde kalıntının miktarı, tüketim sıklığı ve maruz kalma süresi gibi faktörler önem taşıyor. Ancak yetkililer, ihtiyati olarak söz konusu partiye ait ürünlerin tüketilmemesini istedi.