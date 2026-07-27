Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmada başarılı bir performans sergileyen matematik mezunu yarışmacı, karşısına çıkan matematik sorusunda zor anlar yaşadı. İki joker hakkını kullanan yarışmacı, verdiği yanlış cevapların ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı.

MATEMATİK SORUSU ZORLADI

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı yarışmada başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, ilk baraj sorularını zorlanmadan geçerek 100 bin TL değerindeki soruya kadar ilerledi.

Matematik mezunu olan yarışmacının karşısına ise dikkat çeken bir matematik sorusu çıktı.

Yarışmacıya, "Elinize bilimsel bir hesap makinesi alıp 'e x n =' yazarsanız karşınıza çıkan sayı yaklaşık olarak kaç olur?" sorusu yöneltildi.

İKİ JOKER BİLE YETMEDİ

Bir süre düşünen yarışmacı, sorudan emin olamayınca joker hakkını kullanmaya karar verdi. Telefon jokerinden de yardım alan yarışmacı, net bir cevap alamayınca ikinci joker hakkını da kullandı.

İki joker hakkını da kullanan yarışmacı, önce "A- 3,98" seçeneğini işaretledi. Bu cevabın yanlış olduğunu görünce daha sonra "D- 10,32" seçeneğini verdi. Ancak ikinci cevap da doğru çıkmadı.



Doğru Cevap: C)

Matematik mezunu yarışmacının kendi alanıyla ilgili soruda elenmesi stüdyoda ve ekran başındaki izleyicilerde şaşkınlık yaratırken, yaşadığı hayal kırıklığı yarışmaya damga vuran anlardan biri oldu.