Yaz aylarında güneşin altında sadece birkaç dakika bile park halinde kalan bir otomobilin kapısını açmak, adeta kızgın bir fırının kapağını aralamak gibidir. Direksiyon simidi tutulamayacak kadar ısınır, emniyet kemerinin metal tokası el yakacak seviyeye ulaşır.

Birçok sürücü bu bunaltıcı havadan kurtulmak için araca biner binmez klimayı en son seviyeye getirir. Ancak ünlü matematik profesörü ve bilim yazarı Hannah Fry'ın akışkanlar dinamiği kurallarına dayanarak paylaştığı bir yöntem, araç içindeki o hapishane sıcağını klimasız ve tamamen masrafsız şekilde saniyeler içinde dışarı atmanın formülünü verdi. İşte yeniden viral olan ve deneyenlerin gözlerine inanamadığı o fizik hilesi...

SADECE BİR CAM VE KAPI YETİYOR

Profesör Hannah Fry'ın aktardığı yöntemi uygulamak aslında dışarıdan bakıldığında biraz tuhaf görünüyor; ancak arkasında kusursuz bir bilim yatıyor. Arabayı çalıştırmadan önce şu iki basit adımı uygulamanız yeterli:

Çapraz Camı Açın: Sürücü koltuğuna geçmeden önce, sürücü koltuğunun tam çaprazına denk gelen sağ arka camı sonuna kadar açın.

Sürücü Kapısını Pompalayın: Sürücü kapısını elinize alın ve ardı ardına 2-3 kez hızlıca açıp kapatın (kapıyı tamamen kilitlemenize gerek yok, yelpaze gibi sallamanız yeterli).

ALIŞANLIKLAR DİNAMİĞİ MUCİZESİ

İlk bakışta çevreye biraz komik gelebilecek bu kapı sallama hareketi, aslında arabanın içinde bir "vakum etkisi" yaratıyor.

Profesör Fry, sürücü kapısının hızlıca açılıp kapanması sırasında aracın hemen dışında çok düşük basınçlı bir alan oluştuğunu belirtiyor. Fizik kuralları gereği hava, yüksek basınçtan düşük basınca doğru hareket etmek ister. Bu basınç farkı sayesinde, arabanın içinde sıkışıp kalan ve genleşen o 50 derecelik sıcak hava adeta dışarıya doğru emiliyor.

Açık bırakılan çapraz arka cam ise bu tahliye işleminin can damarı. İçerideki sıcak hava sürücü kapısından dışarı fırlatılırken, oluşan boşluğu arka camdan içeri hızla dolan daha serin dış hava dolduruyor. Yani arabanın içi sadece 3 saniyede tamamen doğal bir hava sirkülasyonu ile yenileniyor.

OTOMOBİL UZMANLARINDAN KLİMA ÖMRÜNÜ UZATAN TAVSİYE

Otomobil mekaniği uzmanları da bu fizik hilesini destekliyor ve ekliyor: Arabayı ilk çalıştırdığınız anda bu yöntemle sıcak havayı tahliye ettikten sonra, hareket halindeyken de ilk 1-2 dakika tüm camları hafifçe açık bırakın.

İçerideki hava tamamen dışarısı ile eşitlendiği an camları kapatıp klimayı devreye sokun. Bu sayede klima sistemi içerideki devasa sıcağı kırmaya çalışmakla vakit kaybetmeyecek, doğrudan serin hava üflemeye başlayacaktır. Hem yakıt tasarrufu sağlayacak hem de klimanızın ömrünü uzatacaksınız!