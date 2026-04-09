Zamanla cam bardakların ilk günkü parlaklığını kaybetmesi oldukça yaygın bir durum. Özellikle sık kullanılan ve bulaşık makinesinde yıkanan bardaklar, bir süre sonra mat bir görünüme bürünebiliyor. Bunun en büyük nedeni ise sudaki kireç kalıntıları ve deterjan artıklarının cam yüzeyde birikmesi.

Ancak bu sorunu çözmek için pahalı temizlik ürünlerine ihtiyaç yok. Evde kolayca bulunabilen bazı doğal malzemelerle bardakları yeniden ışıl ışıl hale getirmek mümkün.

İlk olarak, beyaz sirke ve sıcak su karışımı en etkili çözümler arasında yer alıyor. Bardakları bu karışımda bir süre bekletmek, yüzeyde oluşan kireç tabakasını çözerek parlaklığı geri kazandırıyor.

Bir diğer yöntem ise limon suyu kullanmak. Doğal asidik yapısı sayesinde cam üzerindeki lekeleri çözen limon, aynı zamanda ferah bir koku da bırakıyor.

Karbonat da bu süreçte önemli bir yardımcı. Hafif aşındırıcı etkisi sayesinde bardak yüzeyini çizmeden temizlerken, mat görüntünün azalmasına katkı sağlıyor.

Uzmanlara göre sadece temizlik değil, kurutma aşaması da büyük önem taşıyor. Bardakların kendi kendine kuruması su lekelerine neden olabilirken, mikrofiber bezle kurulamak daha parlak bir sonuç elde edilmesini sağlıyor.