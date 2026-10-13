Zamanla cam yüzeyine çöken puslu görünüm hem estetik açıdan hoş durmuyor hem de temizlik hissini tamamen ortadan kaldırıyor. Peki, pırıl pırıl olması gereken cam kaplar neden matlaşır ve bu durumdan çizmeden kurtulmanın yolu nedir?

BORCAMDAKİ PUSLU TABAKANIN ASIL NEDENİ MEĞER BUYMUŞ

Cam yüzeyinde katmanlaşan o buğulu beyazlığın birincil sorumlusu, şebeke suyundaki yüksek kalsiyum ve magnezyum mineralleridir. Bulaşık makinesinde yüksek ısıyla yıkanan her öğünde bu mineraller cam yüzeyine yapışarak zamanla kalıcı bir kireç tortusu oluşturur. İkinci büyük etken ise iyice durulanamayan deterjan kalıntılarıdır. Sert su deterjanı yüzeyden kolayca sökemez; kurudukça camın üzerine yapışan kimyasal tabaka, kabın buğulu bir filmle kaplanmasına yol açar.

MUTFAKTAKİ MUCİZE YÖNTEM ORTAYA ÇIKTI

Matlaşan borcamları ilk günkü berraklığına kavuşturmanın sırrı mutfağınızdaki beyaz sirkede gizli. Sirkenin içinde bulunan asetik asit, cam yüzeyine kenetlenen kalsiyum ve magnezyum birikintilerini doğal yolla çözer. Bu işlem için geniş bir leğene veya lavabonuza eşit miktarda ılık su ve bolca beyaz sirke ekleyerek işe başlayabilirsiniz. Matlaşmış borcamı bu hazırladığınız sirkeli karışıma tamamen batırıp yaklaşık 15 ile 30 dakika arasında bekletmeniz gerekir. Süre dolduğunda cam yüzeyi yumuşak bir sünger yardımıyla nazikçe silip ardından bol suyla durulamanız yeterlidir. Ancak durulama biter bitmez borcamı tüy bırakmayan temiz bir bezle vakit kaybetmeden kurulamak büyük önem taşır. Ancak yıkadığınız borcamı bulaşıklıkta kendi kendine kurumaya bırakırsanız, buharlaşan su damlaları içindeki mineralleri yeniden camın üzerinde bırakır ve leke tabakası geri döner.

İNATÇI YANIK LEKELERİ İÇİN KARBONAT FORMÜLÜ

Sirke kireci söküp atarken, fırın sıcaklığıyla kenarlara yapışan yağ ve yanık izleri için ek bir dokunuş gerekir. Bu noktada devreye karbonat giriyor. Az miktarda karbonatı birkaç damla suyla karıştırıp koyu bir macun kıvamına getirdikten sonra yumuşak bir süngere alarak lekeli bölgelere hafifçe bastırıp dairesel hareketlerle ovabilirsiniz. Karbonatın doğal mikro-aşındırıcı yapısı, camı çizmeden yanık izlerini söküp alacaktır.

BORCAMI SAKIN TELLE OVALAMAYIN

Borcam temizliğinde yapılan en büyük yanlış, matlığı gidermek için bulaşık teli veya sert ovma tozları kullanmaktır. Cam üzerinde açılan mikro çizikler kalıcı bir matlık yaratır ve kabın ısı direncini düşürerek fırında çatlamasına zemin hazırlar. Eğer sirkeli banyoya rağmen puslu görünüm hiç değişmiyorsa; cam kap yüksek ısı ve aşırı deterjan teması nedeniyle kalıcı olarak yıpranmış olabilir. Bu durumu baştan önlemek için bulaşık makinesinin yıkama sıcaklığını düşürmek ve deterjan dozajını dengeli ayarlamak büyük önem taşır.