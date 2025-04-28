İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak’ta arkadaşlarıyla gittiği bit pazarında Berkay Budak ve Umutcan Baba’nın bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü Türkiye'yi derin bir yasa boğmuştu.

Cinayetin sanıklarından 16 yaşındaki Umutcan Baba’nın, hastane doğumlu olmaması ve yaşının büyük çıkma ihtimali nedeniyle celse arasında hastaneye sevk edilip kemik yaşı tespiti için çeşitli tetkikler yapıldı...

Baba hakkında istenen, suçun işlendiği tarihteki kemik yaşı tespitinin Adli Tıp raporu çıktı.

Raporda, katil zanlısı Umutcan Baba'nın 15 yaşını bitirdiği belirtildi.

Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan muayeneler sonucunda hazırlanan raporda şöyle denildi:

-Dava konusu olayla ilgili olarak Umutcan Baba’ya ait olduğu bildirilen 07/04/2025 tarihli grafilerin Kurulumuzca yapılan radyolojik kemik yaşı değerlendirmesinde; genetik, hormonal, coğrafik yaşam alanı, beslenme farklılıkları gibi etkenlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, Gök ve Greulich&Pyle atlasları referanslarına göre; Umutcan Baba’nın, 17/07/2009 olarak belgelenen doğum kaydına uygun gelişim gösterdiği, olay tarihinde (24/01/2025) -15- yaşını bitirmiş olup, 16 (onaltı) yaşı içerisinde olduğu ve -16- yaşını bitirmediğinin kabulünün uygun olacağı oy birliği ile mütalaa olunur.