Kadıköy'de bir pazarda bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin ilk dava bugün görülüyor. Minguzzi'nin tahrip edilen mezarında polisler inceleme yaptıç. Aile daha önce de tehdit edildiğini açıklamıştı.

Duruşma Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan Anadolu İkinci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10:00'da görülecek.

Sanıklar hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis isteniyor.

BAZI AVUKATLARI DURUŞMA SALONUNA ALMADILAR

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, ailenin yakınları ve taraf avukatları katılıyor.

Duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlarla güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Güvenlik görevlileri duruşma salonuna avukatları almak istemedi.

AİLEYE DURUŞMA ÖNCESİ TEHDİT

Duruşma öncesi aile iki aydır tehdit mesajları aldıklarını belirterek suç duyurusunda bulundu.

MEZARINI TAHRİP ETTİLER

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarı dün gece saatlerinde tahrip edildi. Polisin, Ahmet Minguzzi'nin mezarında inceleme yaptığı öğrenildi.

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, "Duruşmaya giderken gerçekleştirilen bu eylemle ilgili müvekkillere ve bize verilmek istenen mesajın farkındayız. Bugün için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile ilgili hem Sayın Mahkeme Başkanı, hem de Sayın Anadolu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılarıyla görüştük." ifadesini kullandı.

"AİLE ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR"

Epözdemir şunları kaydetti:

-Müvekkillerimizin biricik evladı Ahmet Minguzzi'nin mezarına bu sabah saldırı olmuş. Emniyet mensupları ile görüştüm. Kendileri mezarlıkta gerekli incelemeleri yapıyor. Yaklaşık iki aydır aile ölüm tehditleri alıyor. Biz şu an duruşmaya gidiyoruz.

ANNEDEN ADALET ÇAĞRISI

Acılı anne Yasemin Minguzzi, "Canım oğlum, bu yeryüzüne kendine bir misyon edinerek geldi ve melek olup gitti. Onun bu görevini annesi olarak üstlenecek, adaleti sağlamadan bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim. Hepinizin çocukları benim çocuklarım, kollarım hepsine açık, kapımı çalın yeter! Değil ülkeyi, dünyayı ayağa kaldıracağım" sözleriyle adalet çağrısında bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Özel İtalyan Lisesi 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, alışveriş yapmak için 24 Ocak’ta gittiği Kadıköy Salı Pazarı’nda, sözlü sataşma sonucunda bıçaklı saldırıya uğramış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Minguzzi, 14 gün tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetmişti.