Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüne ilişkin davada B.B. ve U.B., indirim uygulanmadan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıkların cezaları İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın kararın ardından yaptığı açklamada mahkemenin beraat eden sanıkların eyleme iştirakine dair talebi reddettiğini duyurdu.

Barkın X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Mattia Ahmet evladın katli davasında istinaf incelemesi sonuçlandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, beraat eden sanıkların eyleme iştirakine dair talebimizi reddetti.

Aynı biçimde mahkum olan sanıkların 24’er yıl hapis cezasına dair istinaf başvurularını da reddetti.

Ne diyeyim,bilmiyorum.

Kararda, yargıda artık gelenek olduğu üzere ‘gerekçe’ yer almadığı için ‘hukuki’ nedenini değerlendiremiyorum. Atlas evladı yitirdik. Eski sözler, buzdolabından çıkarıldı ve Mattia Ahmet’in katlini de içerir biçimde yine meydana sürüldü. Üzerine istinaf kararı, tam bir ‘turnusol’ oldu. Yazık, ne diyeyim… Karara karşı temyiz yolu açık. Bu ‘iklim’de bir şey beklemeli mi!