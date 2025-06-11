Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Minguzzi ailesi katılmazken tutuklu sanıklardan Barış Ayata duruşmada hazır edildi.

Tutuklu sanık Çınar Diril ise duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılırken taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"MATTİA'NIN ANNE VE BABASINDAN ÖZÜR DİLERİM"

Ekol TV Muhabiri Aleyna Sevim'İn haberine göre; Tutuklu sanık Barış Ayata yaptığı savunmada suçlamaları kabul ettiğini söyleyerek, "Sosyal medya üzerinden sanıklarla ilgili paylaşımlarım doğrudur. Bu olaylar üzerinden bilgim yoktu. Olayı yanlış anladığım için yazdım. Sanıklarla bizzat bağlantım yoktur. Suçu ve suçluyu kesinlikle desteklemiyorum. Olayın başını ve ayrıntılarını bilmiyordum. Ayrıntıları bilmeden paylaşım yaptım. Olayın ayrıntılarını yakalandıktan sonra öğrendim. Olayın ciddiyetini bu şekilde anladım. Ben katilleri lanetliyorum. Mattia'nın anne ve babasından özür dilerim. Çok pişmanım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

"SUÇU BEN İŞLEMEDİM"

Bir diğer tutuklu sanık Çınar Diril ise şunları kaydetti:

"Hakaret içerikli mesajlarda kullanılan fotoğraflar bana aittir. Fotoğraftaki kişi benim ama suçu ben işlemedim. İlgim ve alakam yoktur. İsmimi ve soyismimi kullanarak hareket ediyorlar. Benim oyun sunucum var ve bu sunucu Türkiye'nin en büyük 4. sunucusudur. 65 bin kişiye varan oyuncum var. Rakiplerim oyun şifrelerimi vs. istiyor ben vermeyince beni tehdit ediyorlar. Rakiplerim bu şekilde asılsız ihbarlar yapıyorlar. Ben sürekli bunlarla uğraşıyorum. Suçsuzum. Ailenin acısı yanında benim mağduriyetim hiçbir şeydir."

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK

Savunmaların ardından duruşma savcısı sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine ve tutuklu sanıklar Barış Ayata ve Çınar Diril'in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.