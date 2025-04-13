İtalyan şef Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul Kadıköy'de pazar yerinde bıçak saldırıya maruz kalmış ve olay sonrası hayatını kaybetmişti.
Mattia Ahmet, arkadaşlarıyla birlikte kaykay ekipmanı almak amacıyla ziyaret ettiği bu pazarda, hiçbir olay olmaksızın saldırıya uğradı.
Yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kalan Ahmet, yaşam mücadelesini kaybetti.
Davanın görüldüğü adliye binasına, Türkiye'nin dört bir yanından insanlar, Minguzzi ailesine moral ve destek vermek amacıyla toplandı. Mahkeme öncesi Mattia Ahmet'in mezarının tahrip edildiği görüldü. Mezar, ekiplerce kısa sürede eski haline getirildi.
Mahkeme ise 8 Mayıs tarihine ertelendi.
Anne Yasemin Minguzzi, katıldığı bir programda mahkeme salonunda yaşananları anlattı.
GÖZLERİNİN İÇİNE BAKTI
Katillerin gözlerinin içine bakarak onları rahatsız etmek istediğini söyleyen Yasemin Minguzzi, sanıklardan birinin sürekli kendisine baktığını, diğerinin hiç bakamadığını anlattı.