İstanbul'da vahşi bir cinayete kurban giden Ahmet Minguzzi’nin ailesi, adalet mücadelesini sürdürürken sosyal medyada yapılan bir paylaşım büyük tepki topladı. İzmir Barosu’na bağlı avukat Serhat Arslan, X (eski adıyla Twitter) hesabında yaptığı paylaşımda, Yasemin Minguzzi için kullandığı ifadeler nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Arslan paylaşımında, “Evladı ilk ölen o değil, son da olmayacak” ifadesini kullandı. Acılı annenin adalet arayışını eleştiren avukat, “Bu kadar saçmalamasına müsamaha göstermek zorunda değiliz” dediği bir paylaşım yaptı. Paylaşımın yayılmasının ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

O avukatın Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi hakkında yaptığı paylaşım şöyle oldu:

"Valla kimse kusura bakmasın bir kadın evlat acısı çekiyor diye bu kadar saçmalamasına müsamaha göstermek zorunda değiliz. Evladı ilk ölen değil. Son da olmayacak. Bu ülke daha yaşanılabilir bir yer olsun diye kendimizi paralıyoruz adliye koridorlarında, sokaklarda, meydanlarda. Sırf acısı var diye susa susa tepemize çıkardık. Önüne gelen herkesi hedef gösteriyor. Arkasından da bir ordu insan hedef gösterdiğini linç ediyor. Çocuk adalet sistemini çocukların daha da lehine işleyen bir hale getirmek zorundayız. Suça sürükleniyor diye çoluğu çocuğu asmayacağız. Çocuklardan katil yaratan bu düzeni değiştirmek için mücadeleye devam edeceğiz.

Not: Tamam inşallah benim çocuğum da ölür de o zaman anlarım tamam."

SOSYAL MEDYA O SÖZLERİ KONUŞUYOR

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok hukukçu ve vatandaş Serhat Arslan’ın sözlerinin etik dışı ve vicdanlara aykırı olduğunu savundu.

Arslan'ın paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı:

Vicdansızlıkta son nokta!

Bu ne acımasızlık? Bu ne öfke?

Ya siz ne kadar kötü yürekli bir insansınız? okurken kanım dondu. asla aynı acıyla sınanmanızı dilemem. düşüncesi bile çok korkunç. insan olan ama gerçekten insan olan, evladını yitirmiş hem de canice bir cinayet sonucu yitirmiş bir kadına böyle iğrenç sözler söylemez.

İzmir Barosu’ndan konuya ilişkin açıklama henüz gelmedi.