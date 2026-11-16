Kadıköy’de 24 Ocak 2025 tarihinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüyle ilgili sosyal medya paylaşımlarına yönelik inceleme başlatıldı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında, sanal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Müslüm Ayberk Doğan gözaltına alındı.
ÜÇ AYRI SUÇLAMAYLA TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheli, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek”, “Tehdit” ve “Halk arasında panik ve korku yaratmak amacıyla tehdit” suçlarından tutuklandı.
Doğan, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.