UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) ile Güney Amerika’nın en büyüğü Flamengo, 2025 FIFA Kıtalararası Kupa finalinde karşı karşıya geldi.

Katar'ın Al Rayyan şehrindeki Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Paris Saint-Germain, penaltı vuruşları sonrası 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Paris Saint-Germain kalecisi Matvey Safonov, seri penaltı atışlarında 4 kurtarış yaparak takımını şampiyonluğa taşıyan isim oldu.

Bu sonuçla Paris Saint-Germain, 2025 takvim yılı içinde Fransa Ligi, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası olmak üzere toplamda 6 kupa kazanmış oldu.

Karşılaşma hareketli başladı. 9’uncu dakikada Joao Neves'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fabian Ruiz'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti fakat VAR kontrolü sonrasında gol geçersiz sayıldı. 38’inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Desire Doue'nin ortasında top kaleciden sekti. Seken topu önünde bulan Khvicha Kvaratskhelia meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0. İlk yarı PSG’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının başlarında PSG etkili olurken, 62’nci dakikada Flamengo penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Jorginho'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. Kalan dakikalarda her iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamayınca karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde de gol sesi çıkmazken, seri penaltı atışları maçın sonucunu belirledi. Penaltı atışlarında rakibine 2-1'lik üstünlük kuran PSG, 2025 FIFA Kıtalararası şampiyonu oldu.