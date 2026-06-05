Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray'da Mauro Icardi ile yapılan sözleşme yenileme görüşmeleri hala netlik kazanmadı. Sarı-Kırmızılılar hücum bölgesinde yapacağı planlama için Arjantinli yıldızın kararını beklerken, tecrübeli golcüden sürpriz bir hamle geldi.

25 VALİZLE İSTANBUL'U TERK ETTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçen günlerde yaptığı açıklamada Icardi ve menajeriyle görüşme halinde olduklarını, teklif sunduklarını ve kararı beklediklerini ifade etmişti. Ancak Icardi'nin son hamlesi, görüşmelerin olumsuz yönde ilerlediği şeklinde yorumlandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Arjantinli yıldız, 25 valizle İstanbul'dan ayrıldı. Deneyimli golcünün, ülkesi Arjantin'e gittiği belirtildi. Daha önce çıkan haberlerde de oyuncunun kariyerine Avrupa yerine ülkesinde devam edeceği ve River Plate'e yakın olduğu ifade edilmişti.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 47 resmi maçta süre alan 33 yaşındaki santrfor, 16 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.