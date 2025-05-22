UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi, 6 ay aranın ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde bireysel antrenman yaptı.
Trendyol süper Lig'de şampiyonluğunu 36. haftada ilan eden Galatasaray'da, cumartesi günü oynanacak Göztepe maçı hazırlıkları başladı.
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Sarı kırmızılılarda dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da oynadığı Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi, ilk kez sahaya indi. Arjantinli yıldız, takım antrenmanı esnasında saha kenarında bireysel antrenman yapmaya başladı.