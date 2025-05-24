

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, 2014 yılında evlendiği Wanda Nara'nın ihanetiyle sarsılmıştı.

Icardi, kendisini L-Gante isimli şarkıcı ile aldatan Nara'dan boşanır boşanmaz Arjantinli model ve oyuncu China Suarez ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkili geçen günlerde de nişanlanmıştı.

Mauro Icardi önceki gün China Suarez ile İstanbul'daki evinin havuzunda romantizm yaşadı. Aşk pozlarını Instagram hesabından paylaşan Icardi, nişanlısı için "Başka bir evrenden gelen tanrıça" yorumunu yaptı.

China Suarez, Türkiye'de kadınların Icardi'ye yönelik ilgisi karşısında; "Buradaki kadınların hepsi çok güzel ve pozitif. Hepsi, Mauro'yu çok seviyor ve onunla fotoğraf çektirmek istiyor. Aslında beni fotoğrafçı olarak kullanıyorlar" şeklinde esprili bir yorumda bulunmuştu.