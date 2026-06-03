Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu elde eden ve serisini 5'e tamamlayarak rekor kırmak isteyen Galatasaray'da kadro planlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılarda yapılacak transferler, yol ayrımına gidilecek isimlerle şekilleniyor.

ICARDI GİDERSE İLK ADAY DURAN

Ayrılığa en yakın olunan yıldız ise Galatasaray'da adeta yeni bir devrin kapılarını aralayan isimlerden olan Mauro Icardi... Arjantinli yıldızın sunulan teklifi kabul etmemesi halinde sözleşme bitimiyle birlikte yollar ayrılacak. Sarı-Kırmızılılarda ise yerine gelecek isim için çalışmalar şimdiden başladı...

Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı yıldız Jhon Duran, Galatasaray ile masaya oturmak için Mauro Icardi ile yapılan sözleşme görüşmelerinin sonucunu bekliyor. Mayıs ayının ortalarında 22 yaşındaki yıldızın menajeri de İstanbul'a gelerek transfer görüşmeleri gerçekleştirmişti.

Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan Duran, 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Kolombiyalı santrfor, sezon ortasında kiralandığı Rus ekibi Zenit'te ise 9 maçta yalnızca 321 dakika süre aldı ve 2 gol attı.