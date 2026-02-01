Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u Opoku (kendi kalesine), Victor Osimhen ve Gabriel Sara'nın golleriyle 3-0 yendi. Sarı kırmızılılar liderliğini sürdürdü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"Çok pozitif olmamız gereken bir dönemdeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz, ligde lideriz, kupada iki maçı kazandık. Pozitif olacak çok şey var. Bugünkü oyun, pozitifliği yukarı çekti. 4-0'lık galibiyet değil sadece oyun, istek... Şampiyonlar Ligi maçı sonrası konsantre bir oyun önemliydi.''

'BARIŞ VE SANE YOKTU'

''Stadyumda değil sadece, sosyal medyada ve sokakta da futbolcuları motive edelim. Önümüzde güzel bir yol var. Yenilerin performansları olumluydu. Çok önemli oyuncularımız yoktu, Barış ve Sane gibi ama onlar hem başlayan hem devam edenler, genel olarak kadro derinliğini de oluşturuyoruz. Bu da Galatasaray'ın başarısını yukarı çekecek."

'ICARDI İÇİN BİZE BİR ŞEY GELMEDİ'

Okan Buruk, İtalyan basınında çıkan Icardi'nin Juventus'a transfer olacağı yönündeki haberler için şu ifadeleri kullandı:

“Bana gelen bir şey olmadı. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Mauro Icardi bizim için çok değerli. Çok katkı verdi. Sahaya her girdiğinde katkı verdi. Camiamız için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Burada olmasından mutluyuz. Galatasaray bugün bu durumdaysa onun çok katkısı var. Bize bir şey gelmedi. Bizimle devam edecek diye düşünüyoruz.”