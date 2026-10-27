Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra serbest statüde bulunan Mauro Icardi için Real Betis'in devreye girdiği öne sürüldü. İtalyan basınında yer alan haberlere göre İspanyol kulübü, 33 yaşındaki Arjantinli golcünün menajeriyle görüşmelere başladı.

Real Betis'in henüz resmi bir teklif sunmadığı, transferin şartlarını araştırdığı belirtildi.

REAL BETIS İNDİRİM BEKLİYOR

Haberde, Icardi'nin Galatasaray'da yıllık 10 milyon euro kazandığı ve Real Betis'in bu tutarı karşılamasının çok zor olduğu kaydedildi. Arjantinli futbolcunun İspanyol ekibiyle anlaşması halinde son yıllık ücretinden büyük bir indirim yapması gerektiği ifade edildi.

Icardi ile Juventus, Elche, Everton, Tottenham, Benfica ve PAOK'un da ilgilendiği ileri sürüldü.

Arjantinli golcü, Galatasaray'da geçirdiği dört sezonda 134 maçta forma giydi ve 77 gol attı.