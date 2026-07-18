Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, Mauro Icardi'nin ayrılık sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Radyo Gol'e konuşan Bahçetepe: "İcardi hepimizin hayran olduğu bir isim. Evdeki tüm formalarımın arkasında İcardi yazar. Şunu da unutmayalım ki her güzel şeyin bir sonu var. Dün Ümraniye maçımızı takip ederken Sn. Abdullah Kavukçu'dan, başkanımızın İcardi'ye veda seremonisi teklif ettiğini duydum. Bekleyip göreceğiz." diyerek Arjantinli yıldız için düzenlenmesi planlanan veda gecesine değindi.

'KARABORSA'YA KARŞI SİSTEM VAR'

Karaborsaya karşı verdikleri mücadeleden söz eden Bahçetepe: "Karaborsa biletleri engellemek için Juventus'un kullandığı ve beğendiğimiz bir sistem var. Bunun üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Taraftarımız mağdur olsun istemiyoruz.

Süper Lig'de 5. şampiyonluğu da yaşayacağız. Bu heyecanla aynı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Rakiplerimizin hayran kaldığı bir stadyum oluşturduk. Liverpool takımı ve yöneticileri İstanbul'a geldiğinde çime, tribüne ve stadyumumuza hayran kalmıştı. Son 4 yılda tribün hasılatımız 25 milyon eurodan 115 milyon euroya çıktı." ifadelerini kullandı.

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