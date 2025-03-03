Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, 2014 yılında evlendiği Wanda Nara'nın ihanetiyle sarsılmıştı.Nara'nın kendisini L-Gante isimli şarkıcı ile aldattığını öğrenen Icardi ilişkilerini sonlandırmıştı. Ardından China Suarez ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Mauro Icardi ile China Suarez bir haftadır ise İstanbul'da. Tarihi yerleri gezip adeta şehrin altını üstüne getirdiler.

Icardi bu kez sevgilisi China Suarez'in bir sürpriziyle karşılaştı. Suarez'in Mauro Icardi'ye yaptığı bir şaka, aşıkların keyfinin yerinde olduğunu gösterdi.

China Suarez kendisini bir bavulun içine koyarak Icardi'nin evine getirtti. Bavulu açan ve içinde Suarez'i gören Icardi şaşkınlığını ve sevincini gizleyemedi.

Bu arada Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanma davası da 11 Mart'ta görülecek.

Son olarak Wanda Nara'nın sevgilisi rapçi L-Gante Arjantinli futbolcu ile olan yazışmalarını ifşa etti. Ortaya çıkan mesajlarda Icardi'nin L-Gante'ye "Beni kıskandırdığı tek kişi sen değilsin. O her zaman beni bulmak için geri dönüyor" ifadelerini kullandığı görüldü.