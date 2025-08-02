Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, 2014 yılında evlendiği Wanda Nara'nın ihanetiyle sarsılmıştı.

Icardi, kendisini L-Gante isimli şarkıcı ile aldatan Nara'dan boşanır boşanmaz Arjantinli model ve oyuncu China Suarez ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkili geçen haftalarda da nişanlanmıştı.

Öte yandan China Suarez'in eski eşi Benjamín Vicuña'nın, çocuklarının Türkiye'ye gelmesi için verdiği izni son anda iptal ettiği ortaya çıkmıştı. Bu nedenle oyuncu, bir süre çocuklarını İstanbul'a getirememişti. Ancak geçen günlerde China Suárez çocuklarını İstanbul'a getirdi. Suárez, üç çocuğuyla birlikte önceki gün de tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Ayasofya Camii'ni de ziyaret eden Suarez'in sosyal medyada paylaştığı başörtülü pozlarına bir takipçisi, "Gülünç duruyorsun" yorumunda bulundu. Suarez bu yoruma "Burada dini mekânlara girebilmek için zorunlu olarak başörtüsü takıyorsun! Bu bir moda değil diğer kültürlere ve dinlere saygı göstermektir" yanıtını verdi.