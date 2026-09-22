Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz yeni bir kulüple anlaşma imzalayamayan Mauro Icardi'nin adı, Premier Lig ekibi Tottenham ile anılmıştı. Ancak Team Talk'un Football Insider'dan aktardığı habere göre Tottenham, 33 yaşındaki forvet için herhangi bir transfer girişiminde bulunmayacak.

İngiliz kulübünün, Icardi'yi mevcut koşullar altında uygulanabilir bir transfer seçeneği olarak görmediği belirtildi.

KARARIN ARDINDAKİ NEDENLER

Haberde, Tottenham'ın kararında etkili olan başlıca nedenlerden biri olarak Icardi'nin ocak ayına kadar Premier Lig kadrosuna kaydedilemeyecek olması gösterildi. Ayrıca Arjantinli futbolcunun yüksek maaş beklentisi ve Premier Lig deneyiminin olmaması da kulübün temkinli yaklaşmasına neden oldu.

DEV TRANSFER HARCAMASI

Tottenham, yaz transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde yeniledi. Londra kulübü toplamda 300 milyon Euro harcamıştı.

Bu transfer harcamalarının ardından kulübün, Icardi'yi kadrosuna katmak için ek bir mali yük altına girmekten kaçındığı ifade edildi.