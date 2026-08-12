Bursa’da yaklaşık 30 yıl boyunca tekstil ve konfeksiyon sektöründe alın teri döken 58 yaşındaki Mehmet Demir, emeklilik dönemini kahvehanelerde geçirmek yerine toprağa yatırım yapmayı seçti. İşletmesini çocuklarına devrettikten sonra tarıma yönelen Demir, Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe desteğiyle Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 18 dönümlük atıl araziyi dev bir yaban mersini bahçesine dönüştürdü.

18 DÖNÜMLÜK ATIL ARAZİYİ ÜRETİM ÜSSÜNE ÇEVİRDİ

Tekstili bıraktıktan sonra araştırma yaparken sosyal medyada yaban mersini yetiştiriciliğiyle karşılaşan iki çocuk ve dört torun sahibi Demir, iklim ve toprak yapısı en uygun bölgeyi arayarak Pazaryeri’nin Arpadere köyü yakınlarındaki 1000 rakımlı alanda karar kıldı. Yıllardır işlenmeyen, meşe ve çalılarla kaplı 18 dönümlük araziyi büyük bir emekle üretime hazır hale getiren girişimci, Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Maviyemiş Üretimini Yaygınlaştırma Projesi"ne başvurdu.

DEVLETTEN YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ ALDI

Yüzde 50 devlet desteğiyle 5 bin fidanı toprakla buluşturan Demir; tarlasına sondaj kuyusu açtırdı, modern damlama sulama sistemi kurdu ve bahçenin enerji ihtiyacı için güneş panelleri entegre etti. Beş yıldır aralıksız sürdürdüğü üretim mücadelesinde bu yıl 6 ton rekolte hedefleyen deneyimli üretici, fidanlar tam verime ulaştığında yıllık 20 tonun üzerine çıkmayı amaçlıyor.

“KAHVEDE OTURMAK YERİNE ÜRETMEYİ TERCİH ETTİM”

Avrupa'daki üretim örneklerini inceleyerek bu yola çıktığını belirten Mehmet Demir, yatırım sürecinde devlet desteğinin hayati bir rol oynadığını vurgulayarak, "Emekli olduktan sonra kahvede vakit geçirmek yerine üretmeyi tercih ettim. Hem ülke ekonomisine hem de tarıma katkı sunmak istedim” dedi.

“ÜRÜN MİKTARINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Bölgeden ve toprağın yapısından son derece memnun olduğunu dile getiren Demir, hibe desteğinin önemine işaret ederek, "Devlet desteği olmasa her şeyi yapamazdık. 18 dönüm alanda 5 bin fidanımız var. Beşinci senemizdeyiz. Ürün miktarını ilerleyen yıllarda artırmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

GÖREN ONUN GİBİ EKMEK İSTİYOR

Hasat dönemlerinde talebe bağlı olarak günlük 10 ila 15 kişiye istihdam imkanı sağlayan Demir, topladığı kaliteli yaban mersinlerini Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki alıcılara ulaştırıyor.

Demir'in yakaladığı bu başarı çevresine de örnek oldu. Kendi sosyal medya paylaşımlarını ve bahçedeki verimi gören 5 ayrı yatırımcı daha bölgeden arazi satın alarak devlet desteğiyle yaban mersini üretimine adım attı. Bu katma değerli meyvenin yaygınlaşmasıyla birlikte Pazaryeri ilçesinin, önümüzdeki yıllarda bölgenin yeni yaban mersini üssü haline gelmesi bekleniyor.