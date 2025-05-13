Mavi Balina oyununun ardından gençler arasında popülerleşen çeşitli meydan okuma içerikleri sosyal medya platformlarında hızla yayılmaya devam ediyor. Bu meydan okumalardan biri olan ve TikTok'ta akım haline gelen "A4 meydan okuması", uzmanların endişeyle yaklaştığı son örneklerden biri oldu.

Bu akımda kullanıcılar, bir A4 kağıdını dikey şekilde aynada tutarak bedenlerini bu kağıdın arkasında gizleyebilecek kadar zayıf görünmeye çalışıyor. Katılımcılar, bu görüntüleri sosyal medyada paylaşarak daha fazla beğeni ve takipçi elde etmeyi amaçlıyor.

Uzmanlara göre bu tür içerikler, özellikle ergenlik dönemindeki gençleri sağlıksız kilo verme yöntemlerine yönlendirebiliyor. Ruh sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilen bu akımlar, düşük benlik saygısı ve kabul görme ihtiyacı yüksek olan bireyleri daha fazla etkiliyor.

Araştırmalar, aileden yeterince ilgi görmeyen ve duygusal desteğe ihtiyaç duyan çocukların bu tür meydan okumalara katılma eğiliminin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, aileleri çocuklarının sosyal medya faaliyetlerini takip etmeleri ve sağlıklı beden algısı konusunda bilinçlendirmeleri yönünde uyarıyor.