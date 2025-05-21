Bodrum’un masmavi koylarında geleneksel olarak sürdürülen Deniz Dibi Temizliğinin bu yılki ikinci etabı mavi bayraklı Gümbet koyunda yapıldı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen temizlik etkinlikte 43 kilogram atık denizden çıkarıldı. En dikkat çekici atıklardan biri ise bir çamaşır makinesi oldu.

Etkinlik sonunda toplanan atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla Gümbet Sahilinde sergilendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert şunları söyledi:

“Belediye ekiplerimizce gerçekleştirilen Deniz Dibi Temizliği etkinliklerinde denizden çıkan atık miktarında azalma gözlemleniyoruz. Bu da çevreye olan duyarlılığın giderek arttığını gösteriyor. Denizlerimizi ve koylarımızı korumak, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Deniz Dibi Temizliğinin bir sonraki durağı, 28 Mayıs Çarşamba günü Bitez Mahallesi olacak.