Olay dün İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşandı.

Caddede yürüyen bir kişiye silahla ateş edildi. Açılan ateş sonucu kimse vurulmadı. Yaşanan bu saldırı sonrası Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede 18 yaşından küçük olduğu belirlenen saldırganı yakaladı.

Habertürk'te ye alan habere göre, ilçe emniyet müdürlüğünde yapılan çalışmada, saldırganın hedefinde geçtiğimiz günlerde Marmaray’da iki çocuğunun yanında yumruk yiyen babayı ayıran ve "mavi gömlekli" çocuk olarak anılarak sosyal medyada linç edilen İbrahim Aktan olduğu öğrenildi.

YANLIŞ KİŞİYE ATEŞ AÇTI

Aktan’ı vurmak için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin ateş açtığı kişinin de yanlış kişi olduğu ortaya çıktı.

Saldırganın o kişiyi Aktan’a benzettiği için ateş açtığı bilgilerine ulaşıldı. Aktan’ın olay bölgesinde olmadığı belirlendi.

OLAY ÇOK KONUŞULMUŞTU

Çok konuşulan olay 30 Mayıs Cuma günü saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu’nda meydana gelmişti. İki çocuğuyla birlikte seyahat eden Deniz E. ile Zehra A. arasında yer verme nedeniyle tartışma çıkmıştı.

Tartışma sırasında Marmaray’da bulunan Ekrem D. (50), Deniz E.’yi darbetmişti.

Olay sonrası sosyal medyada ‘mavi gömlekli’ olarak anılmaya başlanan üniversite öğrencisi İbrahim Aktan "Şöyle bir algı oluştu kamuoyunda, sanki yumruğu ben atmışım. Ben kesinlikle adama vurmadım. Ben araya girdim. Onları ayırdım. İlk müdahale eden ben olmama rağmen orada provoke etti beni. Yumruk yiyen baba, 'senin yüzünden ben yumruk yedim. Her şey senin yüzünden' dedi. Sonra bütün Marmaray'da linç yiyecektim. Ben ayırmaya çalışırken benim üstüme kaldı. Eve gittiğimde sosyal medyada yayıldığını bilmiyordum. Bir baktım ki 'mavi gömlekli çocuk' diye sayfalarca hakaretler, linçleme politikaları başlamış. Çok ciddi tehdit mesajları aldık. Ev adresim, telefon numaralarım, ailemin telefon numaraları komple ifşa edilmiş" demişti.