Mayıs 2010'da Antalya'dan yola çıkarak abluka altındaki Gazze'ye yardım malzemesi götürürken İsrail komandoları tarafından baskına uğrayan Mavi Marmara Gemisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Bir dönemin simgesi Mavi Marmara, 'Anatolia' adıyla Ordu'nun Ünye ilçesindeki Ünye Limanı'nda rıhtıma bağlı durumda 47 milyon 500 bin lira muhammen bedelle icradan satışa çıkarıldı.

Söz konusu satışa ilişkin ilk ihale 15 Nisan'da saat 14.00'te ikinci ihale ise 15 Mayıs'ta aynı saatte gerçekleştirilecek.

UZUN YILLAR LİMANLARDA DEMİRLİ KALDI

Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. tarafından 1989'da İstanbul'da inşasına başlanan ve 1994'te Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nce (TDİ) hizmete alınan Mavi Marmara Gemisi, ilk olarak Avşa Adası seferlerinde kullanılmaya başlandı. 2005'te İDO'ya devredilen gemi, üç kez yapılan ihaleler sonrası İstanbul'da faaliyet gösteren İHH İnsani Yardım Vakfı'na satıldı.

İHH, gemiyi "Rotamız Filistin, Yükümüz İnsani Yardım" kampanyasıyla Gazze'ye yardımlar taşımak için kullandı. Ancak Mavi Marmara, 27 Mayıs 2010'da, Antalya'dan yola çıkarak Gazze'ye insani yardım malzemesi götürürken, İsrail tarafından uluslararası sularda baskına uğradı ve 10 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye ile İsrail arasında siyasi gerilime de neden olan olayın ardından Aşdod Limanı'na çekilen gemi, "Mavi Marmara" olarak hafızalarda kaldı.

Şimdi ise Anatolian ismiyle satışa çıkarılan gemi, 2019'da Komorlar Bayrağı'na geçti. Anatolian, üzerinde ipotek ve haciz bulunduğu için 2021'de açık arttırma sonucu bir şirkete satıldı ve büyük bir tadilatla Ro-Ro kargo gemisine dönüştürüldü.

Gemi 82,45 yük hattı olmak üzere 93 metre uzunluğunda, 15,80 metre eninde ve bin 80 kişi kapasiteliydi.