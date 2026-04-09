Dünya genelinde trafik sinyalizasyon sistemleri uluslararası standartlar gereği kırmızı, sarı ve yeşil renklerden oluşurken, Japonya bu konuda küresel ölçekteki tek istisnayı oluşturuyor. Ülke genelindeki trafik lambalarında "geç" sinyali, bilinen yeşil tondan ziyade belirgin bir mavi tonda yanıyor.

KELİME KÖKENİNDEN GELEN TERCİH

Bu durumun temelinde Japonca'daki "Ao" kelimesinin tarihsel kullanımı yer alıyor. Antik Japonca'da "Ao" sözcüğü hem mavi hem de yeşil renkleri kapsayan bir tanımlama olarak kullanılıyordu. Modern Japonca'da yeşil renk için "Midori" kelimesi türetilmiş olsa da, toplum hafızasında trafik lambaları ve doğadaki pek çok yeşil unsur "Ao" (mavi) olarak adlandırılmaya devam etti.

EN MAVİ TONA SAHİPLENDİ

Japonya, hem halkın "mavi ışık" beklentisini karşılamak hem de uluslararası güvenlik protokollerine uymak adına teknik bir çözüm geliştirdi. 1973 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle, sinyal lambalarında kullanılan yeşil renk, ışık tayfındaki en mavi tonuna sabitlendi.

Japon hükümeti tarafından yapılan yasal düzenleme ile "geç" sinyalinin rengi, teknik olarak yeşilin bir tonu sayılsa da, görsel olarak mavi olarak algılanacak şekilde tescillendi. Bu uygulama sayesinde Japonya, sürücü ehliyet sınavlarında ve resmi trafik belgelerinde "geç" sinyalini halen "mavi ışık" olarak tanımlamaya devam ediyor. Günümüzde ülkedeki LED tabanlı modern sinyalizasyon sistemleri de bu mavi tonu koruyacak şekilde üretiliyor.