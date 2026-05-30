Türkiye’nin üç tarafındaki denizlerde egemenliğini ve hukuki haklarını yeniden belirlemeyi amaçlayan “Mavi Vatan Kanun Teklifi” son aşamaya geldi, 15 maddelik teklifin bayramdan sonra TBMM’ye sunulması bekleniyor. Yeni yasada Yunanistan’ın kara sularını 12 mile çıkarması durumunda TBMM’nin 1995’de aldığı ve Latince ‘’Savaş nedeni’’ anlamına gelen ‘’Casus Belli’’ kararına ve Montrö Boğazlar Sözleşmesine de atıfta bulunulacak.

Yunanistan 1936 yılında, Türkiye ise 1964’de 3 mil olan karasularını 6 mile çıkardı. Yunanistan öteden beri Ege’de karasularını 12 mile çıkarmak istiyor. Türkiye ise bu yasa ile de Ege’de 6 mil Karadeniz ve Akdeniz’de 12 mil olan karasularının genişliğini koruyacak.

Münhasır Ekonomik Bölge ilanı

Mavi Vatan yasasına ilişkin taslak uyarınca iktidara, münhasır ekonomik bölge ilan edilmemiş alanlarda balıkçılık, hidrokarbon, sismik ve sondaj faaliyeti ile ekonomik ve ulusal menfaatler konusunda özel statülü deniz alanları ilan etme yetkisi de veriliyor. Ege’nin yanı sıra Akdeniz ve Karadeniz’de de “Münhasır Ekonomik Bölge” ilan edilebilecek.

Yeni “Mavi Vatan” yasası ile 1964’te çıkarılan 476 sayılı “Karasuları Kanunu” da yürürlükten kalkacak. 20 Mayıs 1982’de ise 2674 sayılı kanun ile de “Türk karasularının genişliği 6 deniz milidir. Cumhurbaşkanı, 6 deniz milin üstünde karasuları genişliğini tespit etmeye yetkilidir” hükmü getirildi. Bu yasalar ulusal çıkarlar doğrultusunda “Mavi Vatan” kanun teklifi ile güncelleniyor.

‘CASUS BELLİ’ KARARI NEDİR?

“Casus Belli”, bir ülkeye savaş açmak için öne sürülen hukuki veya siyasi gerekçeyi ifade eden bir uluslararası ilişkiler terimidir. Bu kavram TBMM kararlarında “savaş sebebi” olarak yer alır. 8 Haziran 1995 tarihli TBMM kararında, Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki karasularını 6 milin ötesine çıkarması (12 mile çıkarması) Türkiye tarafından kesin bir savaş nedeni (Casus Belli) ilan edilmiştir.