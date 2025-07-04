Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin, Fransız basınına açıklamalarda bulundu.

Zack Nani'ye konuşan Fransız oyuncu, Fenerbahçe'de kendisine doping yapılmak istendiğini iddia etti.

'TEHDİT EDİYORLAR'

Nafi Alpay'ın çevirisine göre tehditlere maruz kaldığını belirten Maximin, “Fenerbahçe’nin şampiyon olamamasının nedeni, futbol dışı etkenlerle kulübün çevresinin kuşatılmış olmasıydı. Hatta bir noktada bana doping yapmaya bile kalktılar. İnsanlar bunları bilmiyorlar. Bunları açık açık konuşamıyorsunuz çünkü sizi tehdit ediyorlar. Eğer konuşursanız ‘sana şunu şunu yaparız’ diyorlar. Bazen futbolu aşan konuların içinde buluyorsunuz kendinizi.” dedi.

Doping konusunda da detay veren Fransız yıldız, “Mourinho şampiyon olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ben şampiyon olmak için geldim. Ancak kulübün çevresinde o kadar çok fazla sıkıntılı şey var ki.. Örnek vermem gerekirse eğer, iş öyle bir noktaya geldi ki bana doping yapmaya bile kalkıştılar orada.” diye konuştu.