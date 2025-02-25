FETÖ'nün güncel finansal yapılanmasına dair yapılan operasyon, Maydonoz Döner restoran zincirine ulaştı. 1,5 senedir yürütülen soruşturmada yüzlerce kişi gözaltına alınırken, onlarca kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasındaki hakim ve kamu görevlilerin de olduğu öğrenilirken şirkete kayyım ataması yapıldı.

Maydonoz Döner’den ticari faaliyetleri sürecine yönelik yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

''TMSF’nin kayyım olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere, tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma süreci devam ederken, Maydonoz Döner’in de aralarında bulunduğu 22 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak görevlendirilmiştir.

Yeni yönetim kurulumuz, 416 şubemizde ticari faaliyetlerin kesintiye uğramaması için gerekli adımları atmıştır, iş akışları sorunsuz bir şekilde devam etmektedir.

Markamız online internet siparişleri başta olmak üzere tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.

Özellikle sosyal medyada ve basında yer alan doğrulanmamış haber ve dezenformasyonlara karşı TMSF’nin resmi açıklamalarının takip edilmesini rica ederiz.''

Maydonoz Döner, yapılan açıklamayı sosyal medya hesabından da paylaşarak kamuoyuna duyurdu.