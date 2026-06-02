

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Maydonoz Döner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren 5 şirketin yüzde 100 hissesini satışa çıkardı. Kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihalede, şirketlerin toplam muhammen bedeli 1 milyar 950 milyon TL olarak belirlendi. Yatırımcılar, şirketlerin tamamını kapsayan hisse paketine 23 Haziran 2026 tarihine kadar teklif verebilecek.

SATIŞ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLER

Yayımlanan ihale ilanına göre, satış kombinasyonuna dahil edilen şirketler şunlardır:

-Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ

-Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ

-Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ

-Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ

-Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ

TEMİNAT VE ŞARTNAME KOŞULLARI

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 97 milyon 500 bin TL tutarında teminat yatırması gerekmektedir. Teminat olarak nakit ödeme veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu kabul edilecektir. Belirtilen şartları yerine getirmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. İhaleye ilişkin şartname, 150 bin TL bedel karşılığında TMSF'nin İstanbul Şişli'deki merkezinden temin edilebilecektir.

VERİ İNCELEME VE TESİS ZİYATER SÜRECİ

Potansiyel yatırımcılar için veri inceleme ve tesis ziyareti imkanı tanınacaktır. Gizlilik taahhütnamesi imzalanması ve 250 bin TL ücret ödenmesi şartıyla yatırımcılar, 1-19 Haziran 2026 tarihleri arasında randevu alarak şirketlere ilişkin inceleme yapabilecektir.

SON TEKLİF VERME VE AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ

İhaleye katılacakların kapalı teklif zarflarını 23 Haziran 2026 günü saat 16.30'a kadar TMSF'nin İstanbul'daki merkezine elden teslim etmeleri zorunludur. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır.

Kapalı tekliflerin değerlendirilmesinin ardından açık artırma aşamasına geçilecektir. İhale Komisyonu, teklif zarflarını 24 Haziran 2026 tarihinde saat 10.30'da yatırımcılar ve temsilcilerinin huzurunda açacaktır. Süreç, en yüksek teklifin belirlenmesi amacıyla yapılacak açık artırma ile tamamlanacaktır.