Ünlü yemek zinciri Maydonoz Döner'e dün düzenlenen FETÖ operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. MASAK, Maydonoz Döner'e ilişkin olarak 300 rapor düzenledi. Rapor kapsamında binlerce kişinin sigorta, maaş kayıtları incelendi. Akrabalık bağları dahi incelendi. Rapor sonucunda bir yapı kurdukları ve kendi içinde dönen bir FETÖ çarkı olduğu anlaşıldı.

NTV'de yer alan habere göre, MASAK 1.5 yıl önce soruşturmaya başladığı ortaya çıktı. MASAK, başta bankacılık işlem verileri olmak üzere veri tabanında yer alan bilgileri kullanarak söz konusu şirketin tüm şubelerinin finansal hareketlerini inceledi.

MASAK ÖZEL EKİP OLUŞTURDU

MASAK'ta bu çalışma için özel olarak ekip oluşturuldu. Zincir 21 ayrı şirkete sahipti. Ekip, söz konusu şube raporlarına ilave olarak şirketin organizasyon yapısını da içeren rapor hazırladı.

SUÇ KAYITLARI İNCELENDİ

Şubelerinin tüm yıllar boyunca SGK kayıtlarına yansıyan binlerce çalışanı, resmi ve gayriresmi ortakları ile bunların yakın akrabalarının suç kayıtları incelendi.

Çalışma sonucunda, tüm bu kişiler içerisinde silahlı terör örgütü üyeliği, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi devletin güvenliğini tehdit edici suçlardan kayıtları bulunanlar olduğu belirlendi.

Bu kişilerin büyük bölümünün, kamudan ihraç edilen ve özellikle mahrem sınıf olarak adlandırılan şahıslar olduğu saptandı.

KAPALI ÇARK KURMUŞLAR

Sistemini "Referans Temelli Büyüme" olarak adlandıran şirket resmi belge olmaksızın, tamamen örgüt üyelerinin birbirine referans olmasıyla büyüdü. Şubeler, örgüte bağlı kişilere istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldı. 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takiple örgütün şubelerden, FETÖ'nün para toplama yöntemi olan, "himmet" adıyla para aldığı, gayri resmi ortaklar oluşturulduğu, hisse satışlarının da örgütle bağlantısı olan kişiler üzerinden yapıldığı belirlendi.

197 KİŞİNİN FETÖ'DEN ADLİ İŞLEM KAYDI VARMIŞ

Gözaltına alınan 197 şüphelinin daha önceden FETÖ kapsamında adli işlem kaydının bulunduğu, adli işlem gören zanlıların etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmadığı, bu kişilerin 83'ünün kamu görevinden çıkarılan isimlerden olduğu belirlendi. 102 şüphelinin ise örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu anlaşıldı.