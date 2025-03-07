FETÖ iltisakı sebebiyle el konularak kayyum atanan Maydonoz Döner, TMSF bünyesine geçtikten sonra şube açmaya devam ediyor.

TMSF tarafından yapılan açıklamada, firmanın Türkiye genelinde 400'den fazla şubesi ve 5 Bini aşkın çalışanı olduğu ifade edildi. Firma Şubat ayında TMSF yönetimine geçtiğinden beri İzmir, Sivas, Bolu, Adıyaman, Balıkesir, Mersin, Konya, Nevşehir ve Şanlıurfa’da 10 yeni şube açtı.

Açıklamada, TMSF’nin yönettiği şirketlerde kayıt dışılıkla mücadele ettiği, SGK primleri ile vergilerin eksiksiz ödenmesini sağladığı ve şüpheli işlemleri engellediği vurgulandı. Kurumun, sadece kâra değil, istihdama ve toplumsal faydaya da odaklandığı ifade edildi.

TMSF KONTROLÜNDE ŞUBELER AÇILMAYA DEVAM EDİYOR

Maydonoz Döner'in yeni yönetimle birlikte büyümesini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'Dünyanın en büyük döner zinciri' sloganıyla faaliyetlerine aralıksız devam eden Maydonoz Döner, yeni yönetimle birlikte büyümeyi sürdürüyor. Şubatta mahkeme kararıyla TMSF'ye emanet edilen marka, bu süre zarfında Türkiye'nin farklı şehirlerinde 10 yeni şube açtı. İzmir, Sivas, Bolu, Adıyaman, Balıkesir, Mersin, Konya, Nevşehir ve Şanlıurfa'da şubeler açan Maydonoz Döner, mart ayında da büyüme hedefi doğrultusunda 400'ü geçen şube sayısını daha da artırmak istiyor. Her yeni şube açılışıyla istihdam yaratmaya, yerel ekonomiye katkıda bulunmaya devam eden Maydonoz Döner, franchise sistemiyle güçlü bir iş modeli sunarak girişimcilerden yoğun talep görüyor."

MAYDONOZ DÖNER İLE FETÖ İLİŞKİSİ NEDİR?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 353 kişinin içerisinde Maydonoz Döner'in sahipleri de bulunuyordu. Gözaltına alınan şüpheliler döner zincirini FETÖ militanları ile genişlettiği, yedi ülkede şirket kurarak örgüte para aktardıkları tespit edildi. Firma aracılığıyla örgüte 220 Milyon lira aktarıldığı da ortaya çıktı.

“Referans Temelli Büyüme” sistemiyle genişleyen şirketin, örgüt üyelerine iş ve finansman sağladığı, şubelerden “himmet” adıyla para topladığı ve hisse satışlarını örgüt bağlantılı kişiler üzerinden yürüttüğü saptandı. MASAK raporlarına göre, yurt içi ve yurt dışında para transferleri, faturalandırılmış ürün alımı gibi yöntemlerle gizlendi.

Gözaltına alınan 197 kişinin daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında adli işlem kaydı olduğu, 102’sinin ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. 83 kişinin ise kamu görevinden ihraç edilen isimler olduğu öğrenildi.