Güney Koreli askerler, kara mayınlarını temizlemek için yürütülen çalışmalar sırasında, Kore'de şimdiye kadar keşfedilen en eski ateşli silahlardan biri olduğu düşünülen bronz bir el topu buldu. Yaklaşık 600 yıllık olduğu değerlendirilen silah, üzerindeki yazıtlar sayesinde dönemin askeri teknolojisine dair önemli bilgiler sunuyor.

Güney Koreli askerler, unutulmuş kara mayınlarını tespit etmek amacıyla yürütülen bir tarama sırasında, savaş tarihinin çok daha eski bir dönemine ait dikkat çekici bir buluntuyla karşılaştı.

Naju kentindeki Geumseong Dağı yakınlarında yapılan çalışmalar sırasında bulunan yaklaşık 25 santimetre uzunluğundaki ve 1 kilogram ağırlığındaki bronz nesnenin, Kore'de bugüne kadar keşfedilen en eski ateşli silah olduğu değerlendiriliyor.

Buluntuyla ilgili araştırmalar henüz tamamlanmış değil ve eser hakkında hakemli bir bilimsel makale de yayımlanmadı. Ancak Ulusal Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü, önümüzdeki ay düzenlenmesi planlanan sergi öncesinde ilk inceleme sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Araştırmacılar, eserin üzerindeki yazıları incelemek, metal yapısını analiz etmek, benzer tarihi eserlerle karşılaştırmak ve dönemin tarihi kayıtlarını değerlendirmek için yaklaşık üç yıl çalışma yürüttü.

Mayın taraması sırasında ortaya çıktı

Kore Yarımadası, yüzyıllar boyunca çok sayıda çatışmaya sahne oldu. Daha yakın tarihte ise Kore Savaşı, 1950-1953 yılları arasında bölgeyi savaş alanına çevirdi. Savaş sırasında Kore Yarımadası'na yaklaşık 1,5 ila 2 milyon kara mayını döşendiği tahmin ediliyor.

Aradan geçen onlarca yıla rağmen mayınlar bölgede ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Güney Kore ordusu da zaman zaman farklı bölgelerde mayın tespit ve temizleme çalışmaları yürütüyor.

Bu çalışmalardan biri sırasında askerler, Naju'daki Geumseong Dağı çevresinde toprağın altında bronz bir nesne buldu. İlk bakışta sıradan bir metal parçasını andıran eser, yapılan incelemelerin ardından Kore'nin askeri tarihine ışık tutabilecek son derece önemli bir buluntu olarak değerlendirildi.

Üç yıl süren araştırmanın ardından eser, "Hwangja Hwatong", yani "Sarı Karakterli El Topu" olarak tanımlandı.

Silahı daha da önemli kılan ayrıntı ise üzerinde bulunan 28 karakterlik yazıt oldu. Yazıtlarda eserin adı ve ağırlığının yanı sıra üretiminden sorumlu yetkiliye ve silahı yapan Suk adlı zanaatkâra ilişkin bilgiler yer alıyor.

Ulusal Naju Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü Direktörü Cho Mi-soon, Kore Ulusal Saray Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısında buluntunun "muazzam akademik, tarihi ve kültürel değere sahip olağanüstü bir keşif" olduğunu söyledi.

Cho, eserin Goryeo Hanedanlığı'nın sonları ile Joseon Hanedanlığı'nın ilk dönemleri arasındaki kritik geçiş dönemine ait olabileceğini belirterek, bu döneme ait fiziksel ateşli silah örneklerinin son derece nadir olduğunu vurguladı.

Bronz yapısı gerçekliğini destekliyor

Araştırmacılar, eserin gerçekten döneme ait olup olmadığını belirlemek için metalurjik analiz ve X-ışını taraması gerçekleştirdi.

İncelemeler sonucunda silahın bakır, kalay ve kurşundan oluşan bronz bir alaşımdan üretildiği belirlendi. Alaşımdaki kalay oranının görece düşük olması ise araştırmacıların dikkatini çekti. Bu özelliğin, silah ateşlendiğinde oluşan yüksek basınca karşı namlunun dayanıklılığını artırmış olabileceği değerlendiriliyor.

Metal üzerinde tespit edilen kükürt ve gümüş izleri de eserin modern dönemde üretilmiş bir kopya olmadığını destekleyen bulgular arasında yer aldı. Araştırmacılara göre bu izler, dönemin döküm yöntemleriyle uyumlu.

Silahın yaşı neden kesin olarak belirlenemiyor?

Eserin üzerindeki yazıtlar, silahın "Yin Ateş Yılanı Yılı" olarak ifade edilen bir Jeongsa yılında üretildiğini gösteriyor.

Doğu Asya takvimlerinde kullanılan 60 yıllık döngü nedeniyle Jeongsa yılı her altmış yılda bir tekrarlanıyor. Araştırmacılar, yazıtı tarihi kayıtlarla karşılaştırarak silahın iki olası üretim tarihini belirledi: 1377 veya 1437.

Her iki tarih de Kore'nin askeri tarihi açısından önemli bir döneme denk geliyor.

Eğer silah 1377 yılında üretildiyse, Goryeo Hanedanlığı'nın barutlu silahların geliştirilmesine odaklanan özel bir kurum oluşturduğu döneme ait demektir.

Bu dönem aynı zamanda askeri yetkili ve mucit Choe Mu-seon'un barut teknolojisinin Kore'de geliştirilmesinde önemli rol oynadığı yıllara denk geliyor. Çin'in uzun süre sıkı biçimde koruduğu barut üretim bilgisinin Kore'de geliştirilmesinde Choe Mu-seon'un önemli katkıları olduğu biliniyor.

O yıllarda Goryeo, Japon korsanlarının düzenlediği saldırılarla da mücadele ediyordu. Nitekim 1380'deki Jinpo Savaşı'nda Kore kuvvetleri, Japon korsanlarına karşı barutlu silahları etkili biçimde kullandı.

Silahın diğer olası tarihi olan 1437 ise Kral Büyük Sejong dönemine denk geliyor. Sejong'un hükümdarlığı sırasında Kore'de topçuluk alanında önemli gelişmeler yaşandı ve askeri silahların üretimi ile kullanımı daha sistematik hale getirildi.

Sejong, askeri teknolojinin yanı sıra bilim, kültür ve sanat alanlarındaki gelişmeleri destekleyen ve Kore tarihinin en etkili hükümdarlarından biri olarak kabul edilen bir isimdi.

Kore'nin ateşli silah tarihine ışık tutabilir

Silahın kesin üretim tarihi henüz belirlenmiş değil, ancak mevcut bulgular, eserin Kore'de şimdiye kadar keşfedilen en eski ateşli silahlardan biri olduğunu güçlü biçimde ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, bundan sonraki çalışmalarla silahın hangi tarihte üretildiğinin ve hangi amaçla kullanıldığının daha net ortaya çıkarılabileceğini düşünüyor.

Yaklaşık 600 yıl boyunca toprağın altında kalan bu küçük bronz silah, bugün yalnızca eski bir savaş aracını değil, Kore Yarımadası'nda barutlu silah teknolojisinin nasıl geliştiğini anlamak için önemli bir tarihsel belgeyi temsil ediyor.