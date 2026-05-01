Baharın gelişi sadece doğayı değil, ruhumuzu da uyandırıyor, ancak gökyüzündeki değişim rüzgarları, bir burç için diğerlerinden çok daha sert ve dönüştürücü esecek. Hazır mısınız?

Balık burcu için "kişisel yıl sonu" geldi

Astrolojik döngünün son burcu olan Balıklar için mayıs ayı, adeta bir hesaplaşma ve arınma dönemi. Yeni bir döngü başlamadan hemen önce, gökyüzü Balık burçlarını derin bir iç yolculuğa davet ediyor. Eğer kendinizi son günlerde daha hassas veya düşünceli hissediyorsanız, suçlusu yıldızlar.

Eski defterler kapanıyor

Mayıs ayının enerjisi Balıklar için "tamamlanma" demek. Bu ay boyunca karşınıza çıkabilecek fırsatlar ve zorluklar aslında tek bir amaca hizmet ediyor: Bilinçli bir veda.

İlişkiler: Yarım kalmış konuşmalar tamamlanacak.

Kararlar: "Acaba?" dediğiniz eski kararlar yeniden masaya yatırılacak.

Sezgiler: İç sesiniz hiç olmadığı kadar yüksek sesle konuşacak.

Temizliğe önce ruhunuzdan başlayın

Bu yoğun duygusal ağırlık aslında büyük bir yeni başlangıç potansiyeli taşıyor. Balık burçlarının bu süreci en iyi şekilde atlatması için astrologların önerisi net:

Yazın: Karmaşık duygularınızı kağıda dökerek netlik kazanın.

Yüzleşin: Ertelediğiniz o dürüst öz eleştiriyi şimdi yapın.

Yer açın: Eskiyi bırakmadan, baharın taze enerjisine yer açamazsınız.

Sürpriz netlik kapıda

Mayıs ayının ortalarına doğru o "duygusal sis" dağılmaya başlayacak. Kendi iç dünyasında dürüst bir temizlik yapan Balıklar, bir sonraki aşamaya şaşırtıcı bir kararlılıkla adım atacaklar. Unutmayın; en parlak sabahlar, en karanlık gecelerden sonra gelir.