Deniz ürünlerinde mevsimsel değişimler, hem lezzet hem de besin değeri açısından önemli farklılıklar oluşturuyor. Uzmanlar, bazı balık türlerinin belirli dönemlerde ideal yağ oranını kaybettiğini ve bu nedenle tüketim kalitesinin düştüğünü belirtiyor. Mayıs ayı da bu geçiş dönemlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Hamsi

Kış aylarında yağ oranı yükselen ve lezzetiyle öne çıkan hamsi, Mayıs ayına gelindiğinde aynı kaliteyi sunmayabiliyor. Bu nedenle bu dönemde tüketiminin azalması öneriliyor.

Palamut

Soğuk denizlerde daha verimli ve lezzetli hale gelen palamut, mevsim dışı dönemlerde yağ oranını kaybederek istenilen aromayı sunamayabiliyor. Uzmanlar, Mayıs ayında tercih edilmemesi gerektiğini ifade ediyor.

Lüfer

Lüfer, özellikle kış aylarında en lezzetli dönemini yaşarken, bahar aylarında aynı kaliteyi koruyamayabiliyor. Bu nedenle Mayıs döneminde tüketimi önerilmeyen türler arasında yer alıyor.

MEVSİMSEL TÜKETİM UYARISI

Uzmanlar, balık tüketiminde mevsimselliğin önemli olduğunu vurguluyor. Doğal döngüsünde olmayan ürünlerin hem lezzet hem de besin değeri açısından beklenen faydayı sağlamadığı belirtiliyor. Bu nedenle doğru zamanlamayla tüketim yapılması tavsiye ediliyor.