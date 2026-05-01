Bahar aylarının gelişiyle birlikte polen seviyelerindeki artış, saman nezlesi olan kişiler için zorlu bir süreci de beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, özellikle Mayıs ayı itibarıyla zirveye ulaşan polen yoğunluğuna karşı, günlük rutinlerde yapılacak küçük bir değişikliğin semptomları ciddi oranda hafifletebileceğini belirtiyor. Bu önlemlerin başında ise çamaşır yıkama saatlerinin yeniden planlanması geliyor.

POLENLERİN 'İNİŞ SAATİ' RİSK YARATIYOR

Yapılan ölçümler, polen yoğunluğunun gün içerisinde iki ana zirve noktası olduğunu gösteriyor: Sabahın ilk saatleri ve akşamüstü 16:00 ile 20:00 arası.

Havanın soğumaya başlamasıyla birlikte atmosferin üst katmanlarındaki polenler alçalarak nefes alma seviyesine iniyor. Bu saatlerde dışarıda olan veya dışarıya asılan her türlü kumaş, yapışkan yapıdaki polenleri bir mıknatıs gibi topluyor.

Bu nedenle uzmanlar, ikinci polen dalgasının dindiği saat 20:00’den sonrasını çamaşır yıkamak için en güvenli zaman dilimi olarak işaret ediyor.

ÇAMAŞIRLARI DIŞARI ASMAK DA RİSKİ ARTIRIYOR

EYLÜL AYINA KADAR DEVAM EDECEK

Eylül ayına kadar devam etmesi beklenen bu süreçte, sadece çamaşır saatlerini düzenlemek bile iç mekan hava kalitesini korumaya yardımcı oluyor. Uzmanlar, dışarıdan eve gelindiğinde kıyafetlerin yatak odası dışında değiştirilmesini ve saçlara yapışan polenlerin temizlenmesi için duş alınmasını öneriyor. Bu basit alışkanlıklar, özellikle gece saatlerinde artan hapşırık ve burun akıntısı gibi şikayetlerin azalmasına doğrudan katkı sağlıyor.

Sonuç olarak, saman nezlesiyle mücadelede stratejik bir zamanlama hayat kurtarıcı olabiliyor. Çamaşır yıkama işini akşamın geç saatlerine bırakmak, polen maruziyetini en aza indirerek çok daha rahat bir mevsim geçirilmesine olanak tanıyor.