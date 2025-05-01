Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan 2.365 metre rakımlı Tahtalı Dağı’nın zirvesine mayıs ayında kar yağdı. Sabah saatlerinde başlayan yağışla birlikte zirve beyaz örtüyle kaplandı.
Tahtalı Dağı’na teleferik seferleri düzenleyen Olympos Teleferik’in Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, karla kaplı zirvenin etkileyici manzaralar oluşturduğunu belirtti. Culfa, teleferikle zirveye çıkan ziyaretçilerin kar sürpriziyle karşılaştığını ve manzaranın keyfini çıkardıklarını ifade etti.
Antalya'da sahilde yaz havası yaşanırken, zirvede kar topu oynayabilecek bir ortamın oluştuğunu vurgulayan Culfa, bu durumun ziyaretçilerde şaşkınlık ve memnuniyet yarattığını söyledi.