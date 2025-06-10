Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Mayıs 2025 raporunu açıkladı.

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,86, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,80 oranlarıyla mevduat faizi (brüt)'te gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 0,80 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,62 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 0,37, Amerikan Doları yüzde 0,70 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,44 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise; külçe altın yüzde 1,74, DİBS yüzde 1,57, Euro yüzde 0,56 ve Amerikan Doları yüzde 0,23 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 1,53 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Mayıs 2025

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,00 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,68, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,55 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçlarının üç aylık reel getiri oranları, Mayıs 2025

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,85 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,13 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçlarının altı aylık reel getiri oranları, Mayıs 2025

YILLIK EN ÇOK KAZANDIRAN KÜLÇE ALTIN OLDU

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,87 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 16,38 ve Euro yüzde 1,98 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 0,68, Amerikan Doları yüzde 2,28 ve BIST 100 endeksi yüzde 27,26 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 5,83 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 7,27, DİBS yüzde 9,69, Amerikan Doları yüzde 11,14 ve BIST 100 endeksi yüzde 33,85 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Finansal yatırım araçlarının yıllık reel getiri oranları, Mayıs 2025