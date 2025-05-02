İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından tüm yurtta başlayan protestolarda Yozgatlı çiftçilere trafik cezası kesilmişti. Ardından CHP lideri Özel çiftçilerin trafik cezalarını ödeyeceği sözünü vermişti.
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ise CHP, hafta içi çarşamba günleri İstanbul'un bir ilçesinde Cumartesi günleri ise farklı illerde miting kararı alındığını duyurmuştu.
CHP'nin Yozgat mitingi büyük ses getirirken ceza yiyen bir çiftçinin, "Turbunan şalgamınan devlet idare edilmez" sözleri siyasete damgasını vurmuştu.
CHP ARAYI KAPATTI
Mitingin ardından Mayıs ayının ilk anketlerinden biri kamuoyu ile paylaşıldı.
HBS Araştırma'nın Nisan ayında Yozgat'ta yüz yüze 1 bin kişiyle yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı.
AKP yüzde 30,4 ile birinci parti olurken, CHP yüzde 26,3 ile ikinci parti konumunda yer aldı.
Diğer partilerin oy oranları şöyle:
MHP yüzde 10,6
Kararsızım yüzde 8,4
İYİ Parti yüzde 6,3
A Parti yüzde yüzde 5,9
YRP yüzde 5,4
Zafer Partisi yüzde 3,8
Diğer yüzde 2,6
DEM yüzde 0,3
AKP VE MHP ERİDİ
14 Mayıs 2023 seçimlerinde AKP yüzde 43,52 oy alırken MHP yüzde 23,43 oy almıştı.
İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 23,39 olmuştu.
4 Mayıs seçimlerine göre AKP'nin yüzde 13,12 MHP'nin ise yüzde 12,83 oranında oy desteğini kaybettiği görüldü.