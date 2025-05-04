ORC Araştırma, 28 Nisan- 2 Mayıs tarihleri arasında 28 ilde 3 bin 560 katılımcıyla CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
CHP BİRİNCİ, MHP VE DEM BARAJA YAKIN
Anket sonuçlarına göre, CHP ile AKP arasında 1,3 puan olurken, CHP birinci sıradaki yerini korudu.
Ankette MHP'nin yüzde 7,5 ile ve DEM Parti'nin yüzde 7,2 ile yüzde 7'lik seçim barajının sınırında olduğu görüldü.
Diğer partilerin oy oranları şöyle:
ZAFER %4,9
İYİ Parti %4,5
YRP %4,2
Gelecek %2,9
A Parti %2,8
BBP %2,3
YMP %1,8
TİP %1,6